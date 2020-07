Uitwas corona: ’In bus rijdt 20 procent zwart’

Sinds het coronavirus mogen reizigers niet meer voorin instappen. De ruimte van de buschauffeur is afgeplakt, of afgeschermd met lint. Passagiers stappen in het midden van de bus in. Daardoor controleert de chauffeur niet meer of ze betalen.

Twintig procent van de passagiers checkt niet in met de ov-kaart, stelt OV-NL. De controles worden daardoor opgeschroeft. Er zouden al 7.000 boetes zijn uitgeschreven. Beduidend minder mensen kregen een mondkapjeboete; dat waren er 450. Mensen krijgen eerst een waarschuwing.