Bergdorp in Tirol van buitenwereld afgesloten

Op kerstavond raakte een deel van een rotswand los en donderde letterlijk naar beneden. Tienduizenden tonnen steen blokkeren over een afstand van 150 meter de weg naar het Oostenrijkse dorp, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Innsbruck. Vlak voor het incident waren enige families met kinderen de plek waar het meeste van de steenmassa terechtkwam, gepasseerd.

Geologen waarschuwen dat het gevaar nog niet is geweken omdat zij nieuwe breuklijnen in de rotswand hebben ontdekt. Reddingswerkers zijn inmiddels begonnen met het ruimen van de immense hoeveelheid puin. Naar verwachting is de kleine weg woensdag weer gedeeltelijk te gebruiken.

De bevolking kan desnoods door de inzet van helikopters van voedsel en hulpmiddelen worden voorzien. Vals is een dorp dat vooral in de zomer toeristen ontvangt. Het is er nu relatief rustig.