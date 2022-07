Dode door ongeluk met drie voertuigen op A28 bij Beilen

Op die plek heeft de ANWB geen boerenactie gezien, zo laat een woordvoerder weten. Die acties werden ten tijde van het ongeluk, rond 15.00 uur, op verschillende plekken in het land en op wegen gevoerd. Ook op de A28 was een actie, maar die actie was op een ander deel van de snelweg, bij de afrit naar Elspeet in Gelderland.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.