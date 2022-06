Parlementaire enquêtecommissie met openbare verhoren gaswinning Groningen bijna van start

Premium Binnenland

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee raakt onwel in Kamer

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee is dinsdagmiddag tijdens een vergadering in de Tweede Kamer onwel geworden. Hij zakte even in elkaar, maar kon zelf onder begeleiding weer lopen. Dinsdagavond laat hij via Twitter weten: „Het gaat weer goed hoor. Ik heb een complete check-up gehad.”