Tim (32) vindt dode muis in zak spinazie: ’Honger was weg’

Door Ruben de Keyzer Kopieer naar clipboard

Ⓒ Shutterstock, Chris Nelis

Torhout - Een onsmakelijke verrassing voor Tim (32) uit het Belgische Torhout. Tijdens het koken troffen hij en zijn vrouw een dode muis aan in een zak spinazie van Delhaize. „Mijn vrouw voegde de blaadjes toe en stak haar hand in de zak, plots voelde ze iets vreemds. Mijn honger was weg.”