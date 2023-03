Tim (32) vindt dode muis in zak spinazie: ’Honger was weg’

Tim kocht de zak spinazie dinsdag in de Delhaize supermarkt in Torhout. „Mijn vrouw zag niet meteen wat het was. We hebben gebeld naar de winkel. Zij zeiden dat ze er niets aan kunnen doen omdat het afkomstig is uit de fabriek waar de spinazie wordt ingepakt”, aldus Tim.

„Of ik een klacht ga indienen? Dat weet ik nog niet. Ik wil vooral anderen waarschuwen want zulke voorvallen zie je wel eens op het internet, maar je denkt nooit dat het jou zal overkomen. Ik ben vooral blij dat we het opmerkten voordat we het aten.”

De risotto verdween werd in de prullenbak gegooid. „We hebben maar patat gehaald!”, zegt Tim.

De muis in kwestie Ⓒ if

Onderzoek

De Vlaamse voedselagentschap FAVV laat weten dat ze een zijn gestart zijn naar het incident en controleurs naar de supermarkt en de leverancier zullen sturen. „We zullen onderzoeken of de supermarkt op de hoogte was van de klacht. Bij de leverancier zal worden nagegaan of er voldoende maatregelen worden genomen om de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen”, zegt woordvoerder Liesbeth Van de Voorde.

„Uiteraard moeten ondernemingen al het nodige doen om muizen en ander ongedierte te weren, maar we willen toch enige nuance aan te brengen”, voegt Van de Voorde toe. „We leven niet in een steriele wereld. Spinazie wordt gekweekt en geoogst op een veld en in de vrije natuur kunnen insecten of ongedierte aanwezig zijn. Maar het is natuurlijk niet aanvaardbaar om een insect of ander ongedierte in je voeding aan te treffen, want deze kunnen dragers zijn van ziektekiemen”, aldus de woordvoerder.

Geld terug

Delhaize excuseert zich bij de klant en heeft het aankoopbedrag terugbetaald. „We doen er uiteraard alles aan om dergelijke voorvallen te vermijden, via verschillende en verregaande controlemechanismen bij Delhaize en onze leveranciers. Jammer genoeg is een voorval als dit nooit 100 procent uit te sluiten omdat het gaat om een vers agrarisch product”, luidt de verklaring.