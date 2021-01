Rutte: ’Rellen zijn crimineel geweld’

Volgens Rutte gaat het om een kleine groep. „Heel Nederland keert zich hiertegen. 99 procent van Nederland houdt zich aan de maatregelen en aan de avondklok.” De minister-president zegt dat het gedrag ook consequenties heeft. „Crimineel geweld zullen we als zodanig behandelen.”

De rellen hebben niets met protesteren te maken, zei Rutte. Het gaat om ’crimineel geweld’. „Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen. De politie heeft zeer adequaat opgetreden, op alle plekken.”

Hij sprak zijn bewondering uit voor betrokkenen. „Groot respect voor journalisten en van de politie.” Zijn speciale aandacht ging uit naar journalisten, die op sommige plekken werden belaagd. „Van journalisten blijf je af.”

De rellen hebben volgens hem ’niks te maken met strijden voor de vrijheid’. „We nemen de maatregelen niet voor onze lol. Door de virus moeten we die rotmaatregelen nemen. Die strijd moeten we winnen, alleen zo krijgen we onze vrijheid terug. Zeker in Eindhoven en Amsterdam was het onacceptabel. We zijn het al aan het analyseren.”

De invoering van de avondklok afgelopen weekeinde is op enkele plekken in Nederland ontaard in geweld door relschoppers. Nadat zaterdagavond Urk het toneel was van onlusten, liepen zondagmiddag demonstraties in Amsterdam en Eindhoven volledig uit de hand. In de avonduren sloeg ook in Den Haag en Venlo de vlam in de pan.