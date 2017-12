Eerste Kerstdag: Families knuppelen elkaar neer

Ⓒ Shutterstock

Enschede - Kerstmis is de tijd van samenzijn, liefde en vrede op aarde. Maar op Eerste Kerstdag waren die gedachten in Enschede even heel ver weg. Twee families, van in totaal zo’n dertig personen, gingen daar met elkaar op de vuist. Een van de kemphanen gebruikte zelfs een houten knuppel.