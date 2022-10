Buitenland

Boer en drie Spaanse agenten neergeschoten door man

Bij het dorp Argamasilla de Calatrava, in het centrum van Spanje, zijn woensdag twee mensen om het leven gekomen door een schietpartij. Drie anderen raakten gewond. De verdachte schutter, een vijftiger, is door agenten doodgeschoten. Hij zou volgens Spaanse media in het wilde weg om zich heen hebben...