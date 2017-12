Riziwan de rat ruikt tbc binnen paar tellen

Al sinds zijn geboorte wordt de rat geoefend in het ruiken van de geur die bij de ziekte hoort. Deze specifieke vorm van tbc is juist voor medische wetenschappers bijzonder moeilijk te traceren. Voor Riziwan is het een koud kunstje. Hij kan aan het slijm van een potentiële patiënt ruiken of die tuberculose heeft.

Bij een test kon de rat binnen 15 minuten bij dertien mensen in een vroeg stadium vaststellen dat ze de ziekte hebben, schrijft The Guardian. De artsen zien het direct: de rat krabt namelijk met zijn pootje op de metalen bodem van het gebruikte metalen plaatje als hij tbc ruikt.

De medewerkers van de betrokken Belgische organisatie APOPO zijn al jaren bezig andere ratten een minstens zo cruciaal kunstje te leren: het traceren van landmijnen. De afgelopen twintig jaar hebben de ratten er al zeker honderdduizend gevonden in gebieden waar oorlog woedde.