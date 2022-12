CPB: volgend jaar toch koopkrachtmin ondanks prijsplafond energierekening

Daar staat tegenover dat de rekenmeesters de koopkrachtklap van dit jaar een stuk lager inschatten. Maar onderaan de streep gaat een gemiddeld huishouden er in 2022 en 2023 in totaal zo’n 4 procent op achteruit, blijkt uit de nieuwe berekeningen van het CPB. Voor dit jaar staat er een min van 3,9 procent, en voor komend jaar nog eentje van 0,4 procent.

Dat zijn heel andere cijfers dan waar het CPB mee kwam tijdens Prinsjesdag. Toen rekende het planbureau op een forse min van 6,8 procent in 2022, maar ook op een herstel van 3,9 procent in 2023. Sindsdien is het overheidsbeleid op de schop gegaan: in plaats van lagere energiebelastingen kwam het kabinet met een prijsplafond om de energienota te dempen.

Maar het verschil zit hem vooral in de manier waarop het CPB nu de klap van de energierekening berekent. Eerder ging het planbureau ervan uit dat elk huishouden de op dat moment geldende hoge energieprijs zou betalen, terwijl in werkelijkheid miljoenen mensen nog een voordeliger doorlopend contract hadden. Het CPB heeft dat nu proberen mee te nemen in de berekeningen, waardoor de koopkrachtklap ook veel meer uitgesmeerd wordt. De klap in 2023, ondanks het miljarden kostende prijsplafond, is daardoor ook beter in beeld gebracht.

Inflatie

Het CPB komt ook met nieuwe inflatieverwachtingen. Op Prinsjesdag rekende het planbureau nog op een prijsstijging van slechts 2,6 procent in 2023, tot verbazing van de Tweede Kamer. Nu is dat omhoog bijgesteld naar 3,5 procent. Zonder het prijsplafond was dat volgens het CPB 6 procent geweest.

Wat het CPB betreft moet het overigens een keer afgelopen zijn met de miljarden aan ongerichte koopkrachtsteun die het kabinet uitgeeft. „Een situatie met langdurig hoge energieprijzen vraagt om een meer gerichte en structurele aanpak”, schrijft het planbureau. Met het prijsplafond is nu ’tijd gekocht’. Wat het CPB betreft komt de ’steun’ in het vervolg van de werkgevers, in de vorm van loonsverhogingen. De overheid kan zich dan richten op ’de meest kwetsbare huishoudens helpen’ en ’verduurzaming en energiebesparing’.