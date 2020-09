Man (36) doodgestoken in woning Delft

,,We zijn vanmiddag rond kwart over 2 ter plaatse gegaan bij een steekincident aan de Colignystraat in Delft”, bevestigt een woordvoerster. ,,We zijn daar de hele dag bezig geweest en we zijn nog steeds druk in de weer met het onderzoek naar de toedracht.” In de woning wordt forensisch onderzoek gedaan en de politie is bezig met buurtonderzoek.

De politie kan niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer, en of hij de bewoner was van de woning waarin hij is gevonden. Lokale media melden dat er een persoon zou zijn aangehouden met een deken over het hoofd. De politie kan dit desgevraagd echter niet bevestigen.

Er werd door hulpdiensten flink uitgerukt voor het steekincident. Meerdere ambulances kwamen ter plaatsen en ook een traumahelikopter steeg op. Allen konden echter onverrichter zaken terugkeren. Het incident gebeurde in de wijk Wippolder, wat normaal bekend staat als een rustige wijk, in de buurt van de TU Delft.

