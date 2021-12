Deze TikTokster ruilt een haarspeld in 1,5 jaar helemaal tot een huis: ’Ik ga nooit meer stoppen’

Dit zegt de TikTokker Demi Skipper (30) in een videoverbinding tegenover BBC News. Ze begon haar „Trade Me Project” in mei 2020 met als doel haar weg naar een nieuw huis te ruilen. „Na 28 transacties en alle ups en downs, is het me eindelijk gelukt!”, zegt Skipper in een bericht van 12 december waarin ze stralend voor de voordeur van een vrijstaand huis in Clarksville, Tennessee, te zien is.

Van tractoren tot MacBooks

Onderweg ruilde Skipper verschillende dingen, waaronder een paar oorbellen, een iPhone, drie tractoren, een stofzuiger, een snowboard en sneakers. Uiteindelijk had Skipper een compacte caravan met een Tesla-thuisbatterij in bezit. Alles samen was dit ongeveer 40.000 dollar waard en kon geruild worden voor het houten huisje in Clarksville.

’Nooit meer stoppen’

Skipper en haar man zijn van plan om samen te verhuizen naar het huis in Clarksville. „De woning gaan we compleet renoveren. Maar daarna ga ik absoluut weer verder met de ruilhandel”, zegt Skipper tegen BBC News. „Het is zo ontzettend speciaal om mensen blij te maken met een nieuwe bezitting die ze hard nodig hadden. Ik weet zeker dat ik hier nooit mee ga stoppen”, aldus Skipper.