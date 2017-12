VS: straf voor Noord-Koreaanse wetenschappers

Het gaat volgens de VS om Kim Jong Sik en om Ri Pyong Chol, die beiden een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in het nucleaire programma van Noord-Korea. Vrijdag nog kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met nieuwe sancties, na een rakettest eind november. In die sancties krijgt Noord-Korea te maken met beperkingen voor de uitvoer van aardolieproducten.

Het is niet bekend welke sancties de Noord-Koreaanse wetenschappers opgelegd hebben gekregen. Ook is het niet duidelijk waar de twee zijn.