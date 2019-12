Snelle uitzetting Taghi verrast minister Grapperhaus

De minister reageert daarmee op de beschuldiging van de advocaat Taghi, die de razendsnelle uitzetting ’ontvoering’ noemt. „Die term is niet aan de orde. Ik heb er gisteren nog naar gekeken met het Openbaar Ministerie (OM) en het is op een rechtsstatelijke wijze gebeurd.” De minister veroordeelt die woordkeuze niet. „Iedereen mag daar een visie over uiten.”

Volgens Grapperhaus heeft hijzelf geen rol gespeeld in de uitzetting vanuit Dubai, waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft. „Ook andere leden van het kabinet niet. De autoriteiten in Dubai hebben zelf aangegeven dat deze meneer ongewenst is”

De minister geeft toe dat hij ook wel verbaasd was dat de topcrimineel zo kort na zijn arrestatie al naar Nederland wordt gebracht. „Toen ik dinsdag dacht dat het enkele weken zou duren was dat mijn verwachting op basis van de feiten.”

Op het strafproces wil de minister nog niet vooruit lopen. „Het is nu aan het OM om precies aan te geven waarvan de heer T. verdacht wordt en aan de rechter om dat vast te stellen.”

Marengo-proces

Ook over de beveiliging rondom het Marengo-proces wil de minister niks zeggen. Gisteren liet de advocaat van kroongetuige Nabil B. weten zijn werk neer te leggen, omdat de NCTV niet serieus genoeg werk zou maken van beveiliging.