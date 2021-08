Duizenden evacuaties wegens bosbranden Griekenland

In de nacht bereikten de vlammen ook Thrakomakedones, een buitenwijk van Athene. De inwoners werden geëvacueerd. Boven de hoofdstad hingen zaterdag dikke rookwolken en as daalde neer in de straten. Inwoners zijn opgeroepen binnen te blijven. Premier Kyriakos Mitsotakis sprak over een „nachtmerrieachtige zomer.”

’Het is een Bijbelse ramp’

Burgemeester Eleni Drakoulakou van Oost-Mani, een gemeente met ruim 13.000 inwoners, zei zaterdagochtend tegen televisiezender ERT dat twee derde van haar gemeente was afgebrand. „Het is een Bijbelse ramp”, aldus de burgemeester, die klaagde dat er te weinig blusvliegtuigen waren ingezet in de eerste uren van de brand.

Gouverneur Fanis Spanos van Centraal-Griekenland schreef op Facebook dat ook op Evia te weinig middelen zijn om het vuur te bestrijden. „We willen ten minste een behoorlijk aantal blusvliegtuigen, waar we al sinds de eerste dag om vragen, en meer blusvoertuigen”, schreef hij. Over de lengte van heel Evia, het op twee na grootste Griekse eiland, woeden branden.

Zwaarste hittegolf

Griekenland maakt de zwaarste hittegolf mee in dertig jaar, met temperaturen die oplopen tot 45 graden, en kampt met droogte. De harde wind maakt ondertussen het blussen lastig. Ook zijn zeker drie mensen aangehouden voor brandstichting. Er is een verbod afgekondigd om parken en bossen te bezoeken.

Meer dan 1400 brandweerlieden vechten tegen het vuur. Israël, Cyprus, Frankrijk, Kroatië en Zweden hebben blusvliegtuigen gestuurd om de Grieken te helpen. In de buurlanden Turkije en Noord-Macedonië woeden eveneens nog bosbranden.