Situatie Griekenland loopt uit de hand: ’Een Bijbelse ramp’

Moeders met baby’s op de schouder, ouderen op krukken; op het eiland is iedereen op zoek naar een veilig heenkomen.

Ook in Agios Stefanos, ten noorden van Athene, verbloemen politie en brandweer de sitatie niet meer. „Het vuur is onvoorstelbaar en extreem gevaarlijk. De mensen moeten hier weg.”

Agenten gaan van deur naar deur, bellen aan en moedigen de tienduizenden resterende inwoners aan om hun huis te verlaten.

Inwoners van Skepasti op het eiland Evia zien het vuur hun plaats binnenkomen. Ⓒ EPA

Ten noorden van de hoofdstad en ook op de Peleponnesos zijn dorpen geëvacueerd. Het grondgebied van de gemeente Oost-Mani, ten zuiden van Sparta, zou grotendeels zijn verwoest.

Ook athene

In de nacht bereikten de vlammen ook Thrakomakedones, een buitenwijk van Athene. De inwoners werden geëvacueerd. Boven de hoofdstad hingen zaterdag dikke rookwolken en as daalde neer in de straten. Inwoners zijn opgeroepen binnen te blijven.

Premier Kyriakos Mitsotakis spreekt over een „nachtmerrieachtige zomer.”

’Een ramp’

Ook bij inwoners van de getroffen steden klinkt niets dan wanhoop. „Het is een ramp, alles in ons dorp is afgebrand”, zegt bewoner Ioannis Aslanis tegen AFP. „We moeten op zoek naar vrienden om bij te slapen, anders zullen we in onze auto moeten slapen”, getuigt de 26-jarige Yorgos tegen Reuters.

Ten noorden van de hoofdstad Athene rukt het vuur op in oostelijke richting en het meer van Marathon, het grootste waterreservoir rond de hoofdstad. De autosnelweg die Athene met het noorden van het land verbindt, is uit voorzorg afgesloten en nabijgelegen migrantenkampen zijn geëvacueerd.

’De apocalyps ’

Burgemeester Eleni Drakoulakou van Oost-Mani, een gemeente met ruim 13.000 inwoners, zei zaterdagochtend tegen televisiezender ERT dat twee derde van haar gemeente was afgebrand. „Het is een Bijbelse ramp”, aldus de burgemeester, die klaagde dat er te weinig blusvliegtuigen waren ingezet in de eerste uren van de brand.

Ook gouverneur Fanis Spanos van Centraal-Griekenland zegt dat ook op Evia te weinig middelen zijn om het vuur te bestrijden. „We willen ten minste een behoorlijk aantal blusvliegtuigen”, schreef hij wanhopig.

Vrijwilligers en de Griekse brandweer gaan het vuur te lijf bij Agios Stefanos, ten noorden van Athene. Ⓒ Bloomberg

Over de lengte van heel Evia, het op twee na grootste Griekse eiland, woeden branden. „We hebben het over de apocalyps”, zegt Sotiris Danikas, hoofd van de kustwacht in Aidipsos op Evia. „Ik weet echt niet hoe ik dit anders kan beschrijven.”

’Konijnen, schapen, honden’

Op minstens 56 plaatsen in Griekenland zijn brandhaarden en zijn op foto’s en videobeelden enorme vlammen te zien. 1450 brandweermannen vechten tegen het vuur, maar moeten het vaak afleggen.

Van dit huis en deze auto op Evia is weinig meer over. Ⓒ EPA

De Nederlandse luchtmacht heeft twee Chinookhelikopters naar buurland Albanië laten vliegen, waar ook branden woeden.

De vernielingen zijn van een zelden geziene omvang. Woningen zijn volledig verwoest, wegen en bruggen vernield en op tal van plaatsen liggen dode dieren. In de ziekenhuizen liggen tientallen gewonden. Inmiddels zou het officiële dodental op twee liggen.

„Een catastrofe”, noemt landbouwer Marinos Anastopoulos uit Gytheio het. „Vanmiddag kwam het vuur door de wind naar hier overgewaaid. Huizen zijn kapot, dieren dood. Konijnen, schapen, honden, alles...”

Een hond die het wel overleefde, zit bij verkoolde bomen in Rovies, op het zwaar getroffen eiland Evia. Ⓒ EPA

Zwaarste hittegolf

Griekenland maakt de zwaarste hittegolf mee in dertig jaar, met temperaturen die oplopen tot 45 graden, en kampt met droogte. De harde wind maakt ondertussen het blussen lastig. Ook zijn zeker drie mensen aangehouden voor brandstichting. Er is een verbod afgekondigd om parken en bossen te bezoeken.

Meer dan 1400 brandweerlieden vechten tegen het vuur. Israël, Cyprus, Frankrijk, Kroatië en Zweden hebben blusvliegtuigen gestuurd om de Grieken te helpen. In de buurlanden Turkije en Noord-Macedonië woeden eveneens nog bosbranden.

Arrestaties

De politie heeft vrijdag twee mensen gearresteerd. Een 43-jarige man wordt beschuldigd van brandstichting. En in een park in Athene werd een vrouw opgepakt. Ze was in het bezit van twee aanstekers, benzine en brandbare materialen.

