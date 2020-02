Nieuw corruptieschandaal haven Rotterdam

De Landelijke Recherche heeft de aanhouding dinsdagochtend naar buiten gebracht. De Rotterdamse wordt verdacht van witwassen en corruptie. Opsporingbronnen melden dat de vrouw maandenlang in de gaten werd gehouden omdat ze hand- en spandiensten zou verlenen aan drusgcriminelen en ook contacten zou onderhouden met corrupte havenmedewerkers. Meerdere bronnen van De Telegraaf melden dat de arrestatie voortkomt uit het omvangrijke drugs- en corruptieonderzoek ’Dobricic’. Het OM wil niets zeggen over het onderzoek.

Geen contact

De vrouwelijke douanier was al op non-actief gesteld door haar werkgever. De politie doorzocht eerder het huis van de vrouw. Er werd toen beslag gelegd op administratie, geld en gegevensdragers. De vrouw zit onder volledige beperkingen vast. Ze mag geen contact hebben met de buitenwereld.

Binnen de douane zijn grote zorgen over de toenemende smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven. De douaniers zijn naar eigen zeggen onderbemand en vrezen gewelddadige confrontaties met criminelen in de haven. Alleen al in de afgelopen week werden er zes keer ’uithalers’ gepakt in de haven. Die halen voor criminele organisaties cocaïne van het haventerrein.

Uithalers

De verhoogde activiteit kan verband houden met recente arrestaties. Door onderzoeken en aanhoudingen van sleutelfiguren is het lastiger geworden om cocaïne veilig uit de haven te krijgen en sturen criminelen in paniek uithalers de haven in.

Zo werd begin deze maand een 55-jarige medewerker van de ECT-terminal opgepakt. Deze bekende Nederlands-Surinaamse bokser Stanley W. uit Ridderkerk werd opgepakt met twee uithalers die hij geholpen zou hebben om het terrein op te komen. W. uit Ridderkerk zit niet meer vast. Het havenbedrijf ECT wil niet zeggen of W. ontslagen is. „We nemen altijd gepaste maatregelen bij dit soort incidenten”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

2000 kilo in een maand

Vorig jaar werden in Rotterdam ook vier douaniers opgepakt voor corruptie. Enkele jaren geleden speelden twee grote corruptieaffaires rond de douaniers Gertie V. en Gerrit G. Dit jaar werden meerdere grote partijen coke in beslag genomen in de Rotterdamse haven. Alleen al deze maand is bijna 2000 kilo onderschept.

