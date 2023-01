Van misbruik beschuldigde kardinaal George Pell (81) overleden

Pell staat er vooral om bekend in 2018 te zijn veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruik van twee koorjongens in de St Patrick’s Cathedral in Melbourne, waar hij aartsbisschop was. Het misbruik zou in de jaren negentig hebben plaatsgevonden. De Australiër werd in 2020, na dertien maanden gevangenschap, vrijgesproken. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Pell werd in 2014 in het Vaticaan minister van Economische Zaken. Vanwege de beschuldigingen legde hij die functie in 2017 neer. Hij verhuisde na zijn vrijspraak naar Rome. De voormalig topfunctionaris werd daarna publiekelijk geprezen door het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Pell had na zijn terugkeer nog meerdere ontmoetingen met paus Franciscus en ging ook regelmatig naar diens missen.