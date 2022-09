Mexicaans oerwoud verbergt extremistische Joodse sekte die ontvoerde kinderen zou verhandelen

Binnenland

Advocaat: ’Inez Weski smokkelde berichten uit EBI onder druk van Ridouan Taghi’

Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het megaproces Marengo, zou niet alleen via zijn neef Youssef contact met criminelen in de buitenwereld hebben gehouden, maar ook via zijn advocate Inez Weski. Volgens advocaat André Seebregts is zelfs zij bezweken onder de enorme druk die uitgaat van Ridouan Tagh...