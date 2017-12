Familie Ivana wil onderzoek OM

Hun verzoek volgt na de eerste Nederlandse sectie op haar lichaam door patholoog-anatoom Frank van de Goot tijdens de kerstdagen. Hij vond ook enkele letsels die niet gemakkelijk zijn toe te wijzen aan een val van grote hoogte, zoals Maleisische onderzoekers concludeerden.

Sébas Diekstra, advocaat van de familie: „Ivana was Nederlands. Dus drukt op de Nederlandse overheid ook de zware verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe zij om het leven is gekomen. Zeker als het land waar zij om het leven is gekomen in gebreke blijft. ”

’Een ontzettend confronterende dag’

Ivana’s familie bracht eerste kerstdag door in een uitvaartcentrum in Roermond. Een deel van hen zag Ivana ook voor de eerste keer sinds haar dood. „Dat was verschrikkelijk”, zegt haar oom Fred Agenjo, die sinds het hartinfarct van vader Marcel het woord voert namens de familie. „Een ontzettend confronterende en emotionele dag.”

„Het was een van de ergste dingen die ik heb meegemaakt. Het is nu drie weken geleden dat ze stierf. Dan heeft het stoffelijk overschot nog net de vorm van een lichaam, maar het is Ivana niet meer. De begrafenisondernemer heeft haar uiterste best gedaan, maar het was heel erg zwaar.”

Kist laatste keer open voor grootouders

De kist van Ivana zal voor de laatste keer opengaan voor haar grootouders, bij wie zij opgroeide in Maleisië. Het echtpaar is gisteren overgevlogen en krijgt kort de kans om naar hun kleinkind te kijken. Oom Fred: „Bij alles wat er nu voorbij komt denk je, dit is de laatste keer. Speciaal voor opa en oma wordt de kist nog een kwartier geopend en daarna gaat hij definitief dicht.”

De Nederlandse onderzoeker trof tijdens een tweede autopsie in Alkmaar meerdere letsels aan die niet zouden passen bij een val van grote hoogte. Er worden nu vervolgonderzoeken gedaan. Begin januari verwacht Van de Goot de eerste definitieve uitslagen.

Een woordvoerder van het OM zegt in dit stadium nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het onderzoeksverzoek.