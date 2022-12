Europarlementariër Eva Kaili zetelt met kerst in cel

Op de dag van haar arrestatie werd haar vader aangetroffen in een Brussels hotel met een koffer vol geld. Na een paar dagen tellen kwamen agenten tot een optelsom van ruim 600.000 euro. Sociaaldemocraat Kaili moest donderdag voor het eerst in de rechtbank verschijnen. De massaal toegestroomde internationale pers heeft geen glimp van haar kunnen opvangen. Haar in Griekenland beroemde advocaat Michalis Dimitrakopoulos herhaalde dat ze onschuldig is: „Ze heeft ook geen bekentenis afgelegd.”

Haar Belgische raadsman André Risopoulos heeft geprobeerd om de 44-jarige Kaili uit de gevangenis van Haren te krijgen, op voorwaarde van het dragen van een enkelband. „Mevrouw Kaili werkt actief mee aan het onderzoek”, zei hij op de trappen van het Justitiepaleis in Brussel. „Verder communiceren we niet over de zaak.” De raadkamer gaat daar dus niet in mee.

Ook de partner van de politica, Francesco Giorgi, zit in de cel vanwege Qatargate. Deze Italiaanse medewerker van het Europarlement heeft vorige week een bekentenis afgelegd over zijn rol in het omkopen van politici door Qatar én Marokko. Hij werkte samen met hoofdverdachte Antonio Panzeri, een Italiaanse ex-Europarlementariër van de sociaaldemocraten. Italië heeft recent ingestemd met de uitlevering van zijn vrouw.

In Brussel gonst het van de geruchten dat Belgische speurneuzen slechts het topje van de ijsberg hebben gevonden en er nog veel meer op komst is.