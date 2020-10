Ruimtestation ISS ’gerepareerd’ met een plakkertje

Het gaat om een tijdelijke reparatie, maar toch... De bemanningsleden waren al weken op zoek naar het lek, dat zich volgens specialisten moest bevinden in de Zvezda-module, een deel van het ISS dat van Russische makelij is. Kosmonaut Anatoli Ivanishin (51) gebruikte uiteindelijk een theezakje om het lek op te sporen. Hij en zijn collega’s lieten het zakje in de ruimte zweven. Zo konden ze de door het lek opgewekte luchtstromen volgen en uiteindelijk het defect vinden, zo schrijft The Mirror.

Naast een cilindervormig werkcompartiment beschikt Zvezda over slaapplaatsen voor twee bemanningsleden, een fitnessruimte, een ruimtetoilet, een luchtsluis en een drukloze werkplaats. Verder beschikt ze over apparatuur voor lucht- en waterzuivering. Materiaal voor een definitieve reparatie is aan boord van een Sojoez naar het ISS gebracht, ruim 400 kilometer boven het aardoppervlak..

Er zijn zes mensen aan boord van het ISS. Zij zijn niet in gevaar door het lek. Dat er met enige regelmaat reparaties aan het ruimtestation moeten worden verricht, is niet gek. De eerste modules werden in 1998 in een baan om de aarde gebracht. De geschatte levensduur was toen 15 jaar. De Zvezda (Ster) werd in 2000 aangekoppeld. Ruimtevaartveteraan Gennadi Padelka (62), die maar liefst 879 in de ruimte doorbracht, zegt regen The Mirror: „Alle modules van het Russische deel zijn versleten.”

In augustus werd ook al drukverlies opgemerkt. Dat werd toen veroorzaakt door een gaatje in een aangekoppelde Sojoez, die waarschijnlijk was geraakt door een micrometeoriet. Ook dat gaatje (enkele millimeters groot) werd initieel met een plakkertje gedicht.

Het ISS lekt altijd een beetje lucht. Die verloren lucht wordt normaal gesproken aangevuld door met ruimteschepen naar boven gebrachte drukflessen. Echter, in september 2019 werd het drukverlies abnormaal groter en in de zomer van 2020 gebeurde dat opnieuw. Sindsdien werd naarstig gezocht naar de exacte locatie van het lek. Dat viel nog niet mee: het ISS meet 73x109 meter.