’Frobot’ nieuwe beste vriendje

Volgend jaar wordt het jaar van de 'frobot', de robot die je vriend is.

Amsterdam - De robot wordt onze vriend en aardbeien verbouwen we in 2018 gewoon zelf. Verder verhuizen we vaker naar het platteland en gaan we in de nabije toekomst met de zweeftrein naar het werk. En van al onze avonturen posten we nog slechts af en toe een plaatje op sociale media. Trendwatchers over de toekomst...