Evacuatie zieken uit belegerd Ghouta begonnnen

Turkije wil samen met Rusland ongeveer vijfhonderd mensen evacueren uit het gebied nabij de hoofdstad Damascus. De eerste patiënten zijn vervoerd naar ziekenhuizen in Damascus.

Oost-Ghouta is in handen van Syrische rebellen. In het gebied verblijven ongeveer 400.000 mensen, die sinds 2013 vrijwel volledig verstoken zijn van humanitaire hulp.

’Humanitaire noodtoestand’

In november noemde de humanitair adviseur van de VN de situatie in Oost-Ghouta een „humanitaire noodtoestand”. Het Syrische leger is daar bezig met een offensief om rebellen te verdrijven.