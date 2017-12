ProRail doet proeven met zelfrijdende treinen

Er zijn diverse testtrajecten: de Betuwe-goederenlijn, de Rotterdamse haven, het spoor in Groningen (Arriva), de Schipholtunnel (NS) en mogelijk de A2-corridor, waar sinds kort de tienminuten-intercity’s (’spoorboekloze treinen’) rijden.

Ook in Noord-Duitsland en in Engeland (Londen) worden al proeven gedaan met machinistloos ov. Dat kan volgens ProRail in vier levels: bij niveau 1 en 2 is de machinist nog op de bok om toezicht te houden, bij 3 en 4 is er geen machinist fysiek aanwezig. De Nederlandse testen beginnen bij level 2.

In de toekomst noodzakelijk

Zelfrijdende treinen zijn volgens de woordvoerder in de toekomst noodzakelijk om het almaar drukkere spoor verder te automatiseren, zodat er steeds meer treinen korter op elkaar kunnen rijden.

Machinistenvakbond VVMC volgt de ontwikkelingen. „Wij sluiten onze ogen niet voor de techniek, maar willen wel vanaf het begin bij de proeven betrokken worden. Ik kan me voorstellen dat taken van machinisten veranderen, maar nog niet dat ze in passagierstreinen overbodig worden”, zegt bestuurder Wim Eilert.