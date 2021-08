Taliban veroveren tweede provinciehoofdstad, ook VS adviseren burgers om Afghanistan te verlaten

De luchthaven behoort tot de weinige locaties die nog in handen zijn van veiligheidstroepen. Die hebben zich op andere plaatsen moeten terugtrekken. De Taliban zouden onder meer het kantoor van de gouverneur, het hoofdbureau van de politie en de gevangenis van de stad hebben overgenomen. Op sociale media worden beelden verspreid waarop te zien zou zijn hoe gevangenen met hulp van de Taliban kunnen vluchten.

Sjeberghan is de thuisstad van de beruchte krijgsheer Abdul Rashid Dostum, die afgelopen week naar zijn thuisland terugkeerde na een maandenlang verblijf in Turkije. De voormalige vicepresident had daar een medische behandeling ondergaan. Dostum heeft met zijn militie in het verleden gevochten tegen de Taliban en is beschuldigd van tal van mensenrechtenschendingen.

Een naaste medewerker van de krijgsheer, die zelf nog in Kabul zou zijn, bevestigde dat Sjeberghan is veroverd door de Taliban. De moslimextremisten zijn bezig aan een opmars nu internationale troepen na twee decennia vertrekken uit Afghanistan. Ze kregen vrijdag hoofdstad Zaranj van de zuidelijke provincie Nimruz in handen, aan de andere kant van het land.

De val van Zaranj was een klap voor de Afghaanse regering. Het was de eerste keer sinds het begin van de westerse terugtrekking dat de Taliban een provinciehoofdstad innamen. Een vicegouverneur van de provincie zei dat de stad zonder noemenswaardig verzet kon worden ingenomen door de extremisten. Een deel van de bevolking zou de Taliban ook hebben toegejuicht terwijl die in voertuigen door de straten reden.

VS adviseert burgers om Afghanistan te verlaten

Na Nederland hebben ook de Verenigde Staten hun burgers opgeroepen om Afghanistan te verlaten. De Amerikaanse ambassade in Kabul adviseert Amerikanen om zo snel mogelijk te vertrekken met een commerciële passagiersvlucht.

De diplomatieke post waarschuwt zaterdag zelfs in de hoofdstad „zeer beperkte middelen” te hebben om Amerikaanse staatsburgers te helpen. Wel kunnen Amerikanen via hun ambassade een lening krijgen als ze geen geld hebben voor een vliegticket.

Nederland kwam deze week al met een vergelijkbare oproep aan burgers om Afghanistan te verlaten op een internationale vlucht. De Nederlandse ambassade in Kabul waarschuwt dat ze Nederlanders niet kan „ondersteunen of evacueren.”

In Afghanistan zijn de Taliban bezig aan een opmars nu internationale troepen na twee decennia vertrekken. De moslimextremisten veroverden vrijdag de hoofdstad van de provincie Nimruz.