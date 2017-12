Weer vrachtwagen klem onder viaduct in Waalwijk

Ⓒ Marvin Doreleijers / FPMB

WAALWIJK - Weer is een vrachtwagen vast komen te zitten bij het viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Een vrachtwagen die te hoog was voor de onderdoorgang, reed zich rond dinsdagnacht rond 01.30 uur klem. Het voertuig stond ruim twee uur lang vast.