Zaak tegen verdachten aanslag op gebouw De Telegraaf gaat verder

Amsterdam - In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp gaat vrijdag de inhoudelijke behandeling verder van de zaak over de aanslag op het gebouw De Telegraaf op 26 juni 2018. In deze zaak staan elf mannen terecht. Tegen zes van de verdachten werden dinsdag gevangenisstraffen geëist tussen de 12 en 3,5 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie is meer dan genoeg bewijs dat de zes mannen betrokken waren bij de aanslag met een VW Caddy, waarmee de gevel van het Telegraafgebouw werd geramd.