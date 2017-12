Opgepast voor Melissa!

Melissa Frieser laat nog eens zien hoe ze een overvaller te grazen nam. Ⓒ Rene Oudshoorn

Om grote helden zaten we in 2017 niet verlegen. We konden juichen voor Tom Dumoulin, de Oranje Leeuwinnen en Max. Wie geen applaus kregen, waren de anonieme helden. Heel gewone mensen die unieke prestaties leverden en zo hun leven en dat van anderen beter maakten.