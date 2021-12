Nieuwe inleidende zitting over moord Peter R. de Vries

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Op de eerste - beladen en drukbezochte - zitting, half oktober, waren beide verdachten aanwezig. Onder anderen de familie van De Vries en vele vrienden en collega-misdaadverslaggevers waren er, evenals vriend en advocaat Peter Schouten met wie De Vries samen kroongetuige Nabil B. bijstond in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De reden voor de moord is niet bekend, maar aangenomen wordt dat deze met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige te maken heeft.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Delano G. ervan De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. De Vries werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

De politie kon Rotterdammer G. en zijn Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik vrij snel na de aanslag arresteren. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

E. ontkende tijdens de vorige zitting de beschuldigingen. Ook beweerde hij dat hij geen voorverkenning heeft gedaan, een week voor de moord, zoals justitie stelt. Volgens zijn advocaten was E. slechts gevraagd iemand van en naar Amsterdam te rijden en wist hij niet dat de misdaadverslaggever doodgeschoten zou worden. G. deed er het zwijgen toe. Zijn advocaat Ronald van der Horst uitte wel flinke kritiek op het onderzoeksdossier van het OM. Daarin zijn volgens hem alle namen, behalve die van de verdachten en hun naasten, geanonimiseerd.

Dat bemoeilijkt de verdediging, zei de raadsman. Hij sprak zelfs van de vrees voor „een spookproces.” „Hele passages zijn weggelakt. Ook deskundigen van het NFI en de forensische opsporing zijn allemaal anoniem. Dat geldt ook voor de medewerkers van het OM en de rechter-commissaris. Op basis van zo’n dossier kan wat ons betreft geen recht worden gedaan.”

De moord op De Vries bracht een nationale schokgolf teweeg. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van kroongetuige B. doodgeschoten.