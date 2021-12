OM: verdachte Kamil E. hield Peter R. de Vries al langer in de gaten

Dat zei Kamil E. maandag tijdens een tweede inleidende zitting in de strafzaak tegen hem en Delano G. Die laatste verscheen niet in de rechtbank. Kamil E. was via een videoverbinding met de gevangenis wel bij de zitting. Ook de familie van Peter R. de Vries en zijn vriendin woonden de zaak bij.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er camerabeelden waarop te zien is dat Kamil E. op 23 en op 28 juni voorverkenningen pleegde in de omgeving van de studio van RTL Boulevard. Kamil E. zegt dat hij op 23 juni wel in Amsterdam was, „tot diep in de nacht. Iedereen die naar Nederland komt, gaat naar Amsterdam.”

’Geheugenkaart gewist’

Op de 28e, toen hij volgens het OM ook een voorverkenning pleegde, was hij niet in Amsterdam, zegt Kamil E. Hij zat thuis bij zijn moeder. Hij maakte daar een videofilmpje van, beweert hij. Maar de geheugenkaart met zijn alibi werd gewist door de politie, volgens de advocaten Ayse Çimen en Alexander Admiraal.

Dat gebeurde na een doorzoeking van de woning van zijn moeder. Ook aan de hand van zijn telefoongegevens kan niet worden aangetoond dat hij die avond in Amsterdam was. Het toestel stond uit, terwijl op de camerabeelden iemand te zien is die telefoneert. Op de dag van de moord had Kamil E. zijn telefoon wel op zak. „Kamil E. had zijn telefoon altijd bij zich. Waarom zou hij dat op de dag van de veronderstelde voorverkenning niet doen, en op de dag van de moord wel?”, vroeg advocaat Admiraal.

Kamil E. is op de beelden van 28 juni vooral herkend aan zijn kenmerkende tattoos en aan een Nike-jas waarmee hij ook op foto’s staat. Die foto’s zijn echter anderhalf jaar oud, zegt Admiraal. De jas is niet in de woning van Kamil E. gevonden. „De man op de beelden is niet Kamil E., maar met die mogelijkheid wenst het onderzoeksteam geen rekening te houden”, aldus Admiraal. Er werd in de vluchtauto wel een donkerblauwe trui gevonden die overeenkomt met de trui die de man op de beelden draagt.

Dna op wapen

Dat het dna van zowel Delano G. als Kamil E. werd aangetroffen op het wapen waarmee De Vries werd gedood, zegt volgens Admiraal niets. Volgens hem kan Kamil E. het wapen hebben aangeraakt toen hij iets van de achterbank wilde pakken. Het feit dat het wapen in een opgerolde big shopper zat, wil volgens hem niet zeggen dat je het niet met een hand kunt aanraken.

Advocate Ayse Çimen wil medeverdachte Delano G. horen als getuige in de zaak van de Pool. Ze wil weten waarover de twee gesproken hebben tijdens de rit naar Amsterdam. Ook wil ze een informant nader aan de tand voelen die tegenover het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie zou hebben gegeven over de opdrachtgever en de uitvoerders van de moord. Volgens de informant wist Kamil E. van niets.

Tijdens de doorzoeking in de woning van Kamil E.’s moeder dacht de politie ook een bedrag van 50.000 euro te vinden dat volgens een tip het geld was dat Kamil E. voor zijn aandeel in de aanslag op Peter R de Vries zou hebben gekregen. Maar er werd geen geld gevonden.

De verdediging van Delano G. diende maandag nog geen onderzoekswensen in. Advocaat Ronald van der Horst zei meer tijd nodig te hebben. Zowel hij als de verdediging van Kamil E. beklaagde zich erover dat het OM traag is met het verstrekken van beelden, en dat er geen overleg is met de advocaten over de zittingsdata. Delano G. beroept zich nog steeds op zijn zwijgrecht.

De volgende inleidende zitting is op 3 maart. Het streven is om de zaak inhoudelijk te behandelen in juni, maar het is de vraag of dat haalbaar is.