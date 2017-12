Argentijnse rechter: aanklager Nisman vermoord

Nisman onderzocht een bomaanslag uit 1994 op een Joods centrum. Hij beschuldigde toenmalig president Cristina Fernández de Kirchner en haar minister van Buitenlandse Zaken ervan Iraanse betrokkenheid bij het bloedbad stil te willen houden vanwege een lucratieve handelsovereenkomst met dat land. De aanklager werd in 2015 echter dood gevonden voordat hij een uitgebreide verklaring kon afleggen tegenover parlementariërs.

Rechter Julian Ercolini concludeerde dinsdag dat er voldoende bewijs is dat Nisman zichzelf niet in het hoofd heeft geschoten. Het was de eerste keer dat een rechter een dergelijke uitspraak deed. Kirchner claimde eerder dat de aanklager was gedood om haar regering in diskrediet te brengen.