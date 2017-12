Japanners sluiten dochter vijftien jaar op

De ouders zijn opgepakt en bekenden volgens de politie dat ze hun dochter zo’n vijftien jaar hebben vastgehouden in een ruimte van 3 vierkante meter. Daar kreeg ze één keer per dag te eten. „Onze dochter was geestesziek en werd op haar zestiende of zeventiende gewelddadig, dus sloten we haar op in de kamer”, verklaarde het stel volgens de politie.

De verdachten installeerden volgens de autoriteiten een camera in de ruimte, die ook was voorzien van een geïmproviseerd toilet. Ook ontdekten de autoriteiten meerdere camera’s rond de woning, die was omringd door een twee meter hoog hek. De ouders vonden het lichaam van hun 33-jarige dochter al op 18 december, maar stapten pas zaterdag naar de politie. Die liet weten dat het slachtoffer is doodgevroren.