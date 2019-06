Verdachte fatale mishandeling Amsterdam is statushouder

Ⓒ POLITIE/ OPSPORING VERZOCHT

AMSTERDAM - De verdachte van de grove mishandeling op de 68-jarige Rinia Chitanie in Buitenveldert is een statushouder. Hij verbleef legaal in ons land. Dat melden meerdere bronnen aan De Telegraaf en dat wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie. Rinia werd op eerste paasdag zo ernstig mishandeld, dat zij bijna twee maanden later aan de complicaties overleed.