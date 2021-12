Piloot uit Boksum vliegt met speciale route ’Merry Xmas’ in het luchtruim

De piloot steeg woensdag op vanaf het vliegveld in Drachten en had een route in zijn navigatiesysteem gezet waarmee hij de letters ’Merry Xmas’ kon ’schrijven’ in de lucht. In elk vliegtuig zit een zender waardoor de luchtverkeersleiding weet waar de vliegtuigen vliegen. Op die manier werd de route van Beers zichtbaar op meerdere sites, waaronder Flightradar.

De piloot deed er zo’n tweeënhalf uur over om de route te vliegen. „Mijn plan was om deze lijnen te vliegen en later een plaatje van deze route als kerstkaart te versturen naar vrienden en kennissen”, zegt hij tegen Wâldnet .