Verpleegzorg vaker te laat

Amsterdam - Ouderen kunnen, onder meer vanwege de lange wachtlijsten in de verpleeghuiszorg, steeds vaker pas terecht in het verpleeghuis als het eigenlijk al te laat is. Daardoor gaat een deel van de ouderen sneller achteruit en overlijdt eerder. Hierover maakt Actiz, branche-organisatie in de ouderenzorg, zich grote zorgen.

Ⓒ Roel Dijkstra