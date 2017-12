Weer jongen overleden door wurgspel

Wesley, uit het Belgische Nieuwerkerken, leefde op dat moment nog. Vier dagen later overleed hij in het ziekenhuis te Leuven, zo schrijft Het Belang van Limburg. De afscheidsceremonie is zaterdag in Tienen.

Waarschuwen

Volgens de ouders gaat het niet om zelfdoding, maar om een tragisch ongeluk. Ze willen andere jongeren waarschuwen voor de dodelijke internetrage. De twintiger had volgens de krant een geestelijke handicap.

Op 9 december eiste een wurgspel al het leven van de 18-jarige Ruben Buntinx uit Zonhoven. Hij werd thuis dood aangetroffen in de douche. Zijn smartphone en iPad lagen in de buurt. Ook de ouders van Ruben deden toen een emotionele oproep. Vader Luc: „We willen niet dat zijn dood voor niets is geweest. Door zijn verhaal te vertellen, hopen we dat jongeren twee keer zullen nadenken voor ze meedoen aan zulke levensgevaarlijke spelletjes.”