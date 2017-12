Prachtig kerstcadeau: beste vrienden blijken broers te zijn

Alan Robinson en Walter Macfarlane zijn al zestig jaar met elkaar bevriend. Sinds groep 8 zaten ze bij elkaar in de klas en speelden ze ’american football’ met elkaar. Macfarlane heeft echter nooit zijn vader gekend en Robinson was juist geadopteerd. Apart van elkaar zochten ze naar hun afkomst.

Macfarlane ging dieper wroeten in de familiehistorie op dna-matchingsites na eerdere minder succesvolle zoekacties op sociale media en internet. „Maar toen kreeg hij steeds meer matches”, zegt dochter Cindy Macfarlane-Flores tegen AP.

Username

Vervolgens had hij een topmatch - er was iemand met een identieke X-chromosoom - en die gebruikte username Robi737. Robinson gebruikte altijd als bijnaam Robi en vliegt doorgaans met Aloha Airlines 737.

Wat bleek: hij gebruikte dezelfde website om zijn familie te vinden. Al snel kwamen ze erachter dat ze dezelfde biologische moeder hebben. „Beste kerstcadeau dat ik ooit had kunnen krijgen. Het was een shock”, aldus Macfarlane.

Reizen

Het was volgens hem een overweldigende ervaring. „En dat is het nog steeds. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat dit gevoel ooit weggaat.”

Alan en Walter hebben nu plannen om samen te reizen en van hun pensioen te gaan genieten.