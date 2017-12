’Middelvinger-emoji WhatsApp🖕 is beledigend en obsceen’

Eerder deze week verstuurde advocaat Gurmeet Singh een brief naar Facebook om de emoji binnen vijftien dagen te verwijden, schrijft India Times. Volgens Singh is het verboden om zo’n gebaar te gebruiken in India en is het ook beledigend. Ook zou de middelvinger in Ierland, waar Facebook een grote vestiging heeft, niet door de bocht kunnen.

Als WhatsApp de emoji niet weghaalt, wil de advocaat een rechtszaak aanspannen. Wordt vervolgd.