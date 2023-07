Premium Het beste van De Telegraaf

Justitie opent onderzoek naar ’gewelddadige’ vader Strijd om voogdij over vier Colombiaanse ’junglekinderen’ barst los

De (stief)vader van de vier kinderen, Miller Manuel Ranoque, wil de voogdij. Ⓒ AFP

Wie krijgt de voogdij over de vier inheemse kinderen die veertig dagen lang in de Colombiaanse jungle overleefden na een vliegtuigcrash? Hun (stief)vader lijkt de logische keuze, maar de laatste weken was hij het mikpunt van zware aantijgingen. „Hij is gewelddadig. Erg gewelddadig.”