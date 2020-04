Verdachten opgepakt na melding van ’mensen met wapens’ in polderbos

Na de melding van de verdachte situatie zette de politie de omgeving van het bosperceel bij het dorp Luttelgeest direct af. Ook een politiehelikopter rukte uit. „Mensen meenden te zien dat er personen met wapens in het bos liepen. Ter plaatse trof een arrestatieteam vier verdachten aan in een auto”, aldus de woordvoerder. Ze zijn ingesloten op het politiebureau voor verhoor.

De auto waarin het viertal reed, is in beslag genomen. „In die auto zijn wapens of daaraan gelijkende voorwerpen in beslag genomen. De echtheid van die voorwerpen wordt nog onderzocht. Daaruit moet blijken hoe serieus dit is of dat het om een uit de hand gelopen grap gaat.”