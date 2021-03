Anderhalf jaar cel en beroepsverbod voor corrupte douanier

De 26-jarige man uit Barendrecht lekte gegevens uit het systeem van de douane in de Rotterdamse haven naar criminelen. Hij is verder veroordeeld voor witwassen, computervredebreuk en valsheid in geschrifte.

De man viel op tijdens een onderzoek naar cocaïnesmokkel in de haven van Vlissingen. In dat onderzoek werden in juli vorig jaar negen verdachten aangehouden. De politie vond daarbij een printscreen uit het douanesysteem met daarop twee containernummers. Dat leidde naar Tariq S., die in de haven in Rotterdam werkte. Hij had verder ook niets met de Vlissingse zaak van doen. Daarom is zijn zaak inhoudelijk behandeld. De grote zaak loopt nog.

Tegen de man was dertig maanden cel geëist.