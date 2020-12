Werkstraf voor onbedoeld schot: ’Ik voelde niet dat ik overhaalde’

De 21-jarige man was door opsporingsdiensten ten onrechte aangezien voor een verdachte van wapenhandel in een terrorismeonderzoek, toen er een arrestatieteam op hem af werd gestuurd. Speciaal agent ’B230’ van de Dienst Speciale Interventies, een medewerker van de marechaussee, wist niet waarom hij de verdachte ging aanhouden of dat dat een vergissing was, maar loste wel een onbedoeld schot door het bestuurdersraam bij de aanhouding.

De bovenarm van de onschuldige 21-jarige man werd daardoor verbrijzeld, waarbij zijn slagader werd geraakt. Aan het schot houdt hij blijvende zenuwpijn, krachtverlies, verminderde tastzin en kramp in zijn arm en hand over.

De speciaal agent maakte twee fouten op een rij, door zijn vinger op de trekker te houden in plaats van hoger op de slede, en vervolgens door onbedoeld af te drukken, terwijl er geen noodzaak was om te schieten, vindt de aanklager.

„Ik voelde niet dat ik overhaalde”, stelde B230, die zegt dat hij zelf „verbaasd” was over het schot. Collega’s trokken hem weg toen hij na het schot „handen tegen het raam” en „handen op het stuur” bleef schreeuwen en vloeken tegen de onschuldige. Zijn advocaat vindt het handelen van B230 geen strafbare onvoorzichtigheid, en pleitte voor vrijspraak.

„Je dacht dat je een grote held zou zijn door een gekleurde terrorist neer te schieten en met de eer te strijken. Maar ik ben een gewone jongen uit Sittard, en de toekomst waarover ik droomde heb je kapotgeschoten”, verklaarde het slachtoffer, dat een ernstige posttraumatische stress stoornis (PTSS) opliep.

De rechtbank doet uitspraak op 21 december.