Gestolen kentekenplaat politie gevonden onder kerstboom dader

Ⓒ Twitter politie

HARDERWIJK - In Harderwijk is in de nacht van dinsdag op woensdag op een onbewaakt moment de kentekenplaat van een politiewagen gestolen. Toch had de politie de dader al snel gevonden. En dat niet alleen, want ook de kentekenplaat was al rap terecht. De dief had deze ’verstopt’ onder zijn eigen kerstboom.