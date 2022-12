Cody (23) op tweede kerstdag op dansvloer doodgestoken: twee arrestaties

De fatale steekpartij speelde zich kort voor middernacht af op de dansvloer van nachtclub The Crane. In de club vierden honderden mensen tweede kerstdag. Ter plekke werd door hulpverleners nog geprobeerd hem te reanimeren, maar een half uur later overleed Fisher.

De man was uit met vrienden toen hij belaagd werd door een groep. De politie bekijkt bewakingsbeelden om vast te stellen wat zich precies heeft afgespeeld. Ook worden clubbezoekers die iets gezien of gefilmd hebben opgeroepen zich te melden. Volgens aanwezigen hing er een gespannen sfeer in de club en was een groep jongeren op zoek naar problemen. „Zij waren er zeker niet om van de muziek te genieten”, aldus een ooggetuige.

Fischer was een verdienstelijk voetballer en kwam als laatst uit voor Stratford Town FC, dat geschokt op zijn dood heeft gereageerd.

Na de dodelijke steekpartij onstond paniek in de discotheek maar gewonden vielen er niet, zeggen getuigen. Bezoekers en volgers van het uitgaansleven vragen zich op sociale media af hoe het mogelijk was een steekwapen binnen te brengen bij de club.

De familie van Fisher zegt dat hun harten gebroken zijn. „We hebben onze beste vriend verloren”, aldus de familie tegenover de politie.