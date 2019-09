Grootschalige betaal-tv bende opgerold

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

DEN HAAG - Een grootschalig crimineel netwerk uit Europa dat honderdduizenden spotgoedkope abonnementen illegale betaalde televisiekanalen verstrekte, is woensdag opgerold. Dit is woensdag bekendgemaakt door Eurojust, een justitieel samenwerkingsverband van de Europese Unie. Het netwerk maakte gebruik van 93 servers in de omgeving Den Haag. Die zijn in beslag genomen door de autoriteiten. „Het is ons gelukt om een grote klap uit te delen”, zegt cybercrime-aanklager Lodewijk van Zwieten.