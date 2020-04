Oproep voor thuiszorg scoort!

Rapper Ali B, initiatiefnemer van de actie Voor Onze Ouderen, laadt zijn auto vol met bloemen, om vandaag volop te kunnen uitdelen. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

,,Zij is degene die bij mijn hoogbejaarde ouders langsgaat en die iedere dag mijn demente vader thuis onder de douche zet”, klinkt het over één van de dierbare thuiszorgers in het land. ,,Ze doen alles dat mogelijk is om te helpen”, is een andere reactie die over de thuiszorg binnenkomt bij Liane den Haan, directeur van de ouderenorganisatie Anbo.