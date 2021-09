Premium Het beste van De Telegraaf

Gigantisch kerstdorp nu al in aanbouw: ’Nog zeker 800 boompjes en 400 figuurtjes’

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

De huisjes en het landschap van het kerstdorp heeft Ron de Boer al neergezet: „Maar het afwerken gaat nog veel uren kosten.” Ⓒ Michel van Bergen

UITGEEST - „Het hele jaar door is er agressiviteit, alleen met kerst niet. Althans dat hoop ik dan maar.” Ron de Boer (75) is al weken hard aan het werk om zijn gigantische kerstdorp op tijd klaar te krijgen. „Er moeten nog zeker 800 boompjes en minstens 400 figuurtjes in, nog los van de verlichting en de vliegtuigen.”