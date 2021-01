LIVE | Bestorming Capitool door Trump-aanhangers dreunt na in VS

Meerdere medewerkers Witte Huis stappen op

Meerdere medewerkers van het Witte Huis zijn opgestapt na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Ingewijden zeggen dat de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump is vertrokken. Naast de stafchef van presidentsvrouw Melania nam ook de evenementplanner van het Witte Huis ontslag.

Vier mensen overleden

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van president Trump in Washington zijn woensdag vier doden gevallen, meldt de hoofdstedelijke politie. De politie heeft 52 arrestaties verricht.

Twitter en Facebook blokkeren Trump

Twitter wil dat de Amerikaanse president Donald Trump drie tweets van woensdag verwijdert. Na verwijdering mag hij voor straf 12 uur lang niets tweeten, en zolang de tweets er nog staan blijft zijn account ook geschorst. Als Trump doorgaat met zulke tweets, kan hij permanent geblokkeerd worden, laat Twitter weten. Ook Facebook heeft maatregelen genomen tegen de president.

Congres hervat goedkeuring uitslag

Het Congres hervatte later het goedkeuren van de verkiezingsuitslag. Dat is normaliter een formaliteit, maar duurt dit jaar langer doordat sommige Republikeinen bezwaar maken. Sommige partijgenoten van Trump die dat van plan waren, besloten overigens om terug te krabbelen na de bestorming van het parlementsgebouw.

„Toen ik vanochtend aankwam in Washington, was ik beslist van plan om bezwaar te maken tegen de goedkeuring van de stemmen van de kiesmannen”, zei de Republikeinse senator Kelly Loeffler, die deze week een poging herkozen te worden zag mislukken. „Maar de gebeurtenissen hebben me gedwongen te heroverwegen. Ik kan nu in goed geweten geen bezwaar meer maken.

Trump krijgt storm van kritiek

De president kreeg na de bestorming een storm van kritiek over zich heen, ook van prominente partijgenoten. „Er is geen twijfel over mogelijk dat de president de meute heeft gevormd en heeft opgehitst. Hij heeft de meute toegesproken. Hij stak de lont aan”, zei politica Liz Cheney, de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney.

Betogers betreden senaatszaal

Op beelden is te zien hoe betogers poseren bij standbeelden en in de Senaatszaal. De politie had uren nodig om de rust te herstellen. Ook president Trump liet weer van zich horen. Eerst in Twitterberichten waarin hij opriep tot vreedzame acties, later in een video. Daarin vroeg hij aanhangers weliswaar om naar huis te gaan, maar herhaalde hij ook zijn bewering dat was gefraudeerd bij de verkiezingen.

Relschoppers in kantoor Pelosi

Politici verzamelden zich uiteindelijk in een ander gebouw in het Capitool-complex. Daar stonden ze onder bewaking van zwaarbewapende eenheden van de FBI. Relschoppers maakten het zich ondertussen gemakkelijk in het parlementsgebouw, waar ze onder meer het kantoor binnendrongen van voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden.

Senatoren geëvacueerd

Senatoren kregen een gewapend politie-escorte en konden geëvacueerd worden door de tunnels van het Capitool. Medewerkers namen ook de stemmen van de kiesmannen mee die formeel geteld zouden worden door het Congres. „Anders zouden ze zijn verbrand door de meute”, concludeerde de Democraat Jeff Merkley.

Trump-aanhangers bestormen gebouw

Demonstranten braken door barricades en stormden het gebouw in. Op een opvallende foto is te zien hoe beveiligers met getrokken wapens posities innemen bij een gebarricadeerde deur. Terwijl het geschreeuw van de meute binnen al te horen was, evacueerde de politie volgens een reconstructie van The New York Times vicepresident Mike Pence, die optrad als Senaatsvoorzitter.

Trump roept aanhang op naar Capitool te komen

Trump heeft zijn verkiezingsnederlaag niet geaccepteerd en sprak in de aanloop naar de bestorming duizenden aanhangers toe in de buurt van het Witte Huis. Hij had ze toen opgeroepen om op te rukken naar het Capitool. Daar escaleerde de situatie volledig. De politie bleek niet in staat om de woedende betogers tegen te houden.

